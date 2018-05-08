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Почти 240 человек обратились в медицинские организации Москвы из-за укусов клещей с начала сезона
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Почти 240 человек обратились в медицинские организации Москвы из-за укусов клещей с начала сезона 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
«По данным оперативного мониторинга, на 18 неделе 2018 г., в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 239 человек, что практически в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (343 человека), а также ниже данных многолетних наблюдений», — говорится в сообщении.
Как уточняется, с начала сезона активности клещей в 2018 г. в Москве зарегистрировано три случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), присасывание клещей произошло на территории Московской и Владимирской областей (в 2017 г. — пять случаев). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.
Отмечается, что управлением Роспотребнадзора по столице с 15 марта 2018 г. проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей. Организовано проведение акарицидных обработок в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях, зонах отдыха и городских кладбищах. «С начала сезона активности клещей в 2018 г. в Москве обработано более 161 га территорий, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2017 г. — 120 га)», — пояснили в ведомстве.
Там также добавили, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита, лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. «В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 12 тыс. 534 человека, из них — 107 детей, в 2017 г. — 7 тыс. 353 и 136 соответственно, за 18 неделю мониторинга привито 3 тыс. 67 человек, из них 55 детей, в 2017 г. — 1 тыс. 316 и 89 соответственно», — подчеркнули в пресс-службе.
Там также напомнили, что в период с 1 по 15 мая управлением Роспотребнадзора по Москве организована работа «горячей линии» по консультированию граждан по профилактике клещевого вирусного энцефалита.
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