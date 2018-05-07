Челябинская пара трэвел-блогеров выпустила новый ролик о путешествии в Эстонию и Швецию

Челябинская пара блогеров Николай и Ольга Постниковы выложили в сеть новый выпуск своего трэвел-блога.

На этот раз «Коля-Оля-Ля» посвящен поездке в Эстонию и Швецию: до Таллина супруги отправились на автобусе из Санкт-Петербурга, а в Стокгольм добирались на пароме.

Ребята рассказали об особенностях и достопримечательностях этих городов, поделились впечатлениями от увиденного, приправляя все это шутками-прибаутками.

Кстати, в ролике в характерной им юмористической манере блогеры упомянули и «Хорошие новости».

— Представляешь, Оль! В Коркино домохозяйка перепутала муку с кокаином и подсадила зятя на блинчики. Вот, на «Хороших новостях пишут, — говорит в видео Николай Постников.

За пару недель одиннадцатиминутное видео, выложенное на Youtube, посмотрели более 8000 человек.

Отметим, что это второе видео „Коля-Оля-Ля“. В прошлом году Постниковы побывали в Италии: с этого и началось ведение блога. Поначалу пара собиралась просто опубликовать ролик с футбольного матча, ради которого они и поехали в тур. Однако потом выяснилось, что отснятого материала хватит на полноценный обзор путешествия. На этот раз в ролик добавили забавную подводку-пародию на популярную программу „Орел и решка“.