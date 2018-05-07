Сами Хедира: Мне не хватает титула в Англии. В Испании, Германии и Италии я одерживал победу

Ранее в СМИ сообщалось, что « Манчестер Юнайтед », «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к немецкому полузащитнику.

«Мой контракт истекает через год, и я думаю о будущем, потому что возможно всё. Мне нравится в Турине, но я люблю новые вызовы. Я бы хотел выиграть как можно больше титулов. Из числа лучших чемпионатов мне не хватает Англии. В Испании, Германии и Италии я уже одерживал победу.

Премьер-лига всегда была для меня привлекательной, и завоевание титула там дополнило бы мою коллекцию. Но трудно сказать, что меня ждет в будущем», — приводит слова Хедиры Bild