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Сами Хедира: Мне не хватает титула в Англии. В Испании, Германии и Италии я одерживал победу
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Сами Хедира: Мне не хватает титула в Англии. В Испании, Германии и Италии я одерживал победу 

Советский спорт 2 часа назад
Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к немецкому полузащитнику.
«Мой контракт истекает через год, и я думаю о будущем, потому что возможно всё. Мне нравится в Турине, но я люблю новые вызовы. Я бы хотел выиграть как можно больше титулов. Из числа лучших чемпионатов мне не хватает Англии. В Испании, Германии и Италии я уже одерживал победу.
Премьер-лига всегда была для меня привлекательной, и завоевание титула там дополнило бы мою коллекцию. Но трудно сказать, что меня ждет в будущем», — приводит слова Хедиры Bild.
В текущем сезоне на счету 31-летнего немца 38 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отдал семь передач. В своей карьере Хедира защищал цвета «Шуттгарта» и «Реала».
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