Юные ростовские гимнастки стали призерами всероссийских соревнований

Юные ростовские спортсменки Анжела Пискарева, Александра Ванжа, Маргарита Солнечная, Анастасия Марченко и Дарья Шкандык стали призерами всероссийского первенства ОГФСО «Юность России» по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Согласно информации из официальных источников, по итогам прошедших в Нижегородской области состязаний у воспитанниц детско-юношеской школы спортивной школы №5 Железнодорожного района Ростова-на-Дону — пять первых, а также второе и третье места.

Всего в первенстве участвовали более 250 спортсменок. За победу в соревнованиях, помимо росточанок, боролись гимнастки Барнаула, Великого Новгорода, Владивостока, Вологды, Дзержинска, Иваново, Казани, Кирова, Кстово, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Старого Оскола, Сыктывкара и Ярославля.