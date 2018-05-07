Исследовательский центр CIES Football Observatory представил рейтинг клубов топ-5 национальных лиг Европы, основанный на средней трансферной стоимости футболистов.
Лидирует в рейтинге «Манчестер Сити» с показателем 62.9 млн евро. Трансферная стоимость сразу 7 футболистов «горожан», по подсчетам CIES, превышает 100 млн евро (Кевин Де Брюйне, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Эдерсон Мораес, Бернарду Силва и Серхио Агуэро).
Топ-20 клубов рейтинга
Пояснения: [A] — средний возраст игроков [С] — средняя продолжительность контрактов