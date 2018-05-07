Зинедин Зидан: Победы «Реала» заложены в его ДНК

«Учитывая выдающуюся историю клуба, я понимал, что мы можем что-то выиграть. Победные традиции выгравированы в истории команды, заложены в генах. Я выиграл с ней много трофеев как игрок и думал, что могу выиграть что-то и как тренер. Хотя восемь трофеев за два года — это несколько больше, чем я рассчитывал. Но получилось всё именно так.

Мы берёмся за эту работу, чтобы пережить подобные эмоции, невероятные моменты. Пусть даже ради этих побед ты отдаёшь всего себя, прикладываешь максимум усилий. Важнее всего путь, что ты преодолеваешь. Что нам делать? Какие упражнения давать? Насколько настойчив я должен быть, чтобы команда добилась победы? Вот самые важные вопросы. Игра всегда может закончиться с любым результатом, но победы в любом случае заложены в ДНК этого клуба.

В чём разница между победами в качестве игрока и тренера? Ничего общего. Я побеждал как футболист, но хоть и думал о коллективе, так как был командным игроком, всё равно к матчу готовился, думая о своей игре. Сейчас я тренер, я в ответе за 25 футболистов. Совсем другое дело. Я обсуждал эту тему с Карло Анчелотти . Задавал ему эти вопросы, и он говорил мне: „Сам увидишь. Ты через всё это пройдёшь и сможешь сам оценить“. Он сказал, что тренеру побеждать сложнее и приятнее, и он был прав», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА