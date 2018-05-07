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Черевченко: «Пятое место — не худший результат для „Балтики“»
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Черевченко: «Пятое место — не худший результат для „Балтики“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от питерского «Динамо» со счетом 1:3, после которого калининградская команда потеряла шанс на выход в стыковые матчи за выход в РФПЛ.
«Новость о победе «Тамбова» в Новосибирске могла повлиять на нашу команду двояко. Но повлияла в плохую сторону. Что касается итогов сезона — пусть руководство делает выводы. Я думаю, что пятое место — не самый худший вариант за последние годы. Все ждали переходные матчи, но мы сами виноваты — потеряли очки там, где нельзя было этого делать», — приводит слова Черевченко официальный сайт ФНЛ.
В октябре прошлого года генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая заявил, что губернатор области поставил перед клубом задачу выйти в российскую премьер-лигу до 2020 года.
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