Директор «Енисея»: слить — умышленно проиграть матч, у нас такого нет и не будет

Директор «Енисея» Денис Рубцов обратился к болельщикам после выездной ничьей с «Шинником» (2:2) в матче 37-го тура ФНЛ. Потеря очков не позволила красноярцам бороться за прямую путёвку в РФПЛ — «Енисей» сыграет в стыковых матчах. Рубцов извинился за выступление во второй части сезона. «У каждого из нас есть мечта. У меня, как и у всех, кто сейчас работает и играет в „Енисее“, она одна — выход в Премьер-Лигу. Выступление команды весной могло внести некоторые сомнения в твердость наших намерений, потому что потерять лидерство в турнирной таблице, которое команда сохраняла на протяжении тридцати туров, это морально тяжело.

Если бы несколько лет назад вам сказали, что „Енисей“ будет два года подряд занимать третье место в ФНЛ, вы бы поверили? Я думаю, нет. Если в прошлом году эта бронза была вырвана командой на финише сезона, то в этом году у нее совершенно другой оттенок, но факт остается фактом — мы снова в тройке лучших команд второго по силе дивизиона в российском футболе. Я надеюсь, каждый из вас понимает значение слова „сливать“, если его употребляет. Слить — умышленно проиграть матч. В нынешнем „Енисее“ такого нет и не будет. Поэтому любое подобное сообщение — оскорбление каждого сотрудника клуба. Никто на протяжении сезона заявленную летом задачу не снимал, заднюю не давал. Концовка матча с „Шинником“ дала ответ таким „болельщикам“ нашей команды — команда не сдается и хочет в премьер-лигу! К сожалению, по разным причинам это становится возможным сейчас только через стыковые матчи. Надеемся на вашу поддержку и приносим извинения за провальное выступление в весенней части. Именно провальное, по-другому я его оценить не могу. 13 мая, после окончания восстановительной тренировки, состоится встреча с болельщиками, на которой каждый из вас сможет задать прямые вопросы любому работнику клуба — руководителю, тренеру, футболисту. Я думаю, что прямое общение с глазу на глаз, а не в комментариях в интернете, даст возможность нам всем обсудить все проблемы, общие цели и задачи, которые стоят перед всеми нами, перед командой и болельщиками. Искренне верю, что они общие», — цитирует Рубцова пресс-служба «Енисея».