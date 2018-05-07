Спорт для пенсионеров: как правильно заниматься скандинавской ходьбой

Скандинавская ходьба — один из самых популярных видов занятий в рамках проекта «Московское долголетие». Столичные пенсионеры все чаще выбирают активный и спортивный образ жизни.

Немного истории

Этот вид спорта появился в Финляндии. Два лыжника захотели продолжать тренировки летом, поэтому они стали ходить с лыжными палками в руках. Эта идея понравилась и другим финам, а затем — стала распространяться по всему миру. В чем же польза?

Специалисты утверждают, что во время скандинавской ходьбы, в отличие от обычной, задействуются до 90 процентов мышц человека. Такое комплексное воздействие на организм дает хорошие результаты в борьбе за здоровье: повышается мышечный тонус, улучшается работа сердца, координация и кровообращение, исправляется осанка, снижается артериальное давление, снимается стресс мышечные спазмы. Выбираем палки

Палки-нордики для ходьбы должны быть короче, чем лыжные. Среднее значение длины палок для начинающих вычисляется по формуле: длина = рост * 0,66. К верхней части палок крепятся особые ремешки, напоминающие перчатки без пальцев — темляки.

СПРАВКА

Чтобы принять участие в проекте «Московское долголетие», необходимо прийти в территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) по вашему месту жительства, из списка активностей выбрать то, что вам больше всего интересно. Затем заполнить заявление и отдать его сотруднику, который отвечает за этот проект. Перед тем как отправиться в ближайший ТЦСО, не забудьте взять с собой паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

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