Карадениз провёл 300-й матч за «Рубин» и попрощался с болельщиками

Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз провел юбилейный матч за казанскую команду. Игра с «Уфой» (0:0) в 29-м туре РФПЛ стала для 38-летнего турецкого футболиста 300-й в составе «Рубина».

Карадениз провёл последний домашний матч за «Рубин», по окончании сезона он завершит карьеру. После матча жена и дети Гёкдениза вышли на поле, и «Рубин» вручил игроку подарки — футболку с цифрой 300 и портрет турка, составленный из 140 фамилий игроков, вместе с ним выступавших за команду. До начала сегодняшнего матча «Рубин» навечно закрепил за Караденизом 61-й номер и поднял его футболку под своды «Казань Арены».