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«Рубин» — «Уфа». Стартовые составы
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«Рубин» — «Уфа». Стартовые составы 

Советский спорт 1 час назад
Казанский «Рубин» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Нобоа, Подберёзкин, Попов, Коновалов, Азмун.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатай.
Напомним, матч «Рубин» — «Уфа» состоится сегодня, 7 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.
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