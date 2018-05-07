«Рубин» — «Уфа». Стартовые составы

Казанский «Рубин» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Нобоа, Подберёзкин, Попов, Коновалов, Азмун.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатай.

Напомним, матч «Рубин» — «Уфа» состоится сегодня, 7 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.