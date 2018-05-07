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Сегодня Карадениз проведет прощальный матч
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Сегодня Карадениз проведет прощальный матч 

Казанский Портал 1 час назад
Публикация от Gökdeniz Karadeniz (@gokdenizkaradeniz61) 3 Май 2018 в 12:30 PDT Сегодняшний матч «Рубин» — «Уфа» станет прощальным для игрока казанского клуба Гекдениза Карадениза. Болельщики могут прийти на стадион и поблагодарить футболиста за прекрасные 10 лет.
Матч начнется в 19:30 и станет тестовым перед чемпионатом мира. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам. Их можно получить в кассах «Казань Арены» до 19:00.
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