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Сорокин оценил готовность стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018
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Сорокин оценил готовность стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил о том, что количество сложностей при проведении тестовых матчей на «Екатеринбург-Арене» в преддверии чемпионата мира по футболу было минимальным. Слова Сорокина приводит ТАСС.
"Даже учитывая, что третий матч на «Екатеринбург-Арене» прошел при неполной загрузке, могу сказать, что количество сложностей при проведении тестовых матчей было минимальным.
Все прошло абсолютно чисто, и загрузка, и выгрузка. Отмечаем для себя чисто рабочие моменты, но можно с уверенностью сказать, что поводов для беспокойства нет", — сказал Сорокин.
Екатеринбург примет четыре матча группового этапа чемпионата мира — Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал и Мексика — Швеция.
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