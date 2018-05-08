В оргкомитете ЧМ-2018 рассказали о тенденциях к проявлениях расизма в России 

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовать Российский футбольный союз (РФС) за дискриминационные скандирования во время товарищеского матча сборных России и Франции.
"Инциденты проявления дискриминации во время проведения футбольных матчей в России крайне редки и не представляют собой тенденцию. Мы прошли достаточно большой путь к изолированию этой проблемы. Контролировать такие реакции людей невозможно ни в одной стране мира", — цитирует Сорокина ТАСС
Матч Россия — Франция состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовал РФС за расизм фанатов.