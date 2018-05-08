Ещё
В оргкомитете ЧМ-2018 рассказали о тенденциях к проявлениях расизма в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

В оргкомитете ЧМ-2018 рассказали о тенденциях к проявлениях расизма в России 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовать Российский футбольный союз (РФС) за дискриминационные скандирования во время товарищеского матча сборных России и Франции.
"Инциденты проявления дискриминации во время проведения футбольных матчей в России крайне редки и не представляют собой тенденцию. Мы прошли достаточно большой путь к изолированию этой проблемы. Контролировать такие реакции людей невозможно ни в одной стране мира", — цитирует Сорокина ТАСС
Матч Россия — Франция состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге и завершился победой подопечных Дидье Дешама со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовал РФС за расизм фанатов.
Газета.Ru: последние новости
Луческу: у "Локомотива" были бы проблемы, если бы я остался в "Зените" Российские футболисты проиграли немцам в Волгограде "Локомотив" официально объявил о продлении контракта с Семиным
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко327
ФИФА наказала Россию36
Медведев породил новый анекдот про Мутко478
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение