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Появились эскизы бетонного скейт-парка в Струковском саду
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Появились эскизы бетонного скейт-парка в Струковском саду 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Новый скейт-парк в обновленном Струковском саду построят до 30 мая. Об этом сообщил подрядчик, занимавшийся разработкой проекта.
Компания также поделилась эскизами спортивной площадки.
До открытия скейт-парка осталось чуть меньше месяца
— Спорт-площадку можно будет протестить в начале лета. Проектное решение разработали в конструкторском бюро «FK-ramps» при взаимодействии с самарской общественностью, — рассказал представитель подрядчика.
Специалисты компании строят скейт-площадки более 12 лет. На их счету 12 бетонных и более 450 каркасных проектов в РФ и странах СНГ.
Бетонный скейт-парк в Струковском саду станет единственным в Поволжье
Самарская площадка станет первым бетонным парком в Поволжье. Конфигурацию стрит-секции также дополнят мини-треком для юных спортсменов.
Старый скейт-парк в Струковском разобрали в мае прошлого года, когда парк закрыли на ремонт. Изначально сообщалось, что возводить новую площадку для экстремалов здесь никто не собираются.
Предприятие тепловых сетей даже предостерегло строителей от размещения скейт-парка. По их словам, под местом, где планировали разместить оборудование для катания, расположены важные коммуникации.
Но после череды возмущений жителей Самары участок всё же нашли. Теперь скейт-парк возводят на месте руин бассейна «Чайка».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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