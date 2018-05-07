Появились эскизы бетонного скейт-парка в Струковском саду

Новый скейт-парк в обновленном Струковском саду построят до 30 мая. Об этом сообщил подрядчик, занимавшийся разработкой проекта.

Компания также поделилась эскизами спортивной площадки.

До открытия скейт-парка осталось чуть меньше месяца

— Спорт-площадку можно будет протестить в начале лета. Проектное решение разработали в конструкторском бюро «FK-ramps» при взаимодействии с самарской общественностью, — рассказал представитель подрядчика.

Специалисты компании строят скейт-площадки более 12 лет. На их счету 12 бетонных и более 450 каркасных проектов в РФ и странах СНГ.

Бетонный скейт-парк в Струковском саду станет единственным в Поволжье

Самарская площадка станет первым бетонным парком в Поволжье. Конфигурацию стрит-секции также дополнят мини-треком для юных спортсменов.

Старый скейт-парк в Струковском разобрали в мае прошлого года, когда парк закрыли на ремонт. Изначально сообщалось, что возводить новую площадку для экстремалов здесь никто не собираются.

Предприятие тепловых сетей даже предостерегло строителей от размещения скейт-парка. По их словам, под местом, где планировали разместить оборудование для катания, расположены важные коммуникации.

Но после череды возмущений жителей Самары участок всё же нашли. Теперь скейт-парк возводят на месте руин бассейна «Чайка».