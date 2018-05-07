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Йога садовода и огородника
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Йога садовода и огородника 

Карельские вести 1 час назад
Мы же с вами люди продвинутые! Так что давайте представим, что мы не просто работаем на огороде, а заодно и осваиваем основные позы йоги! Звучит куда интересней, чем обычная прополка грядок, не правда ли? Белка сейчас все наглядно продемонстрирует!
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