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Йога садовода и огородника
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Йога садовода и огородника
Карельские вести
1 час назад
Комментарии
Мы же с вами люди продвинутые! Так что давайте представим, что мы не просто работаем на огороде, а заодно и осваиваем основные позы йоги! Звучит куда интересней, чем обычная прополка грядок, не правда ли? Белка сейчас все наглядно продемонстрирует!
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