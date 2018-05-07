Йога садовода и огородника

Мы же с вами люди продвинутые! Так что давайте представим, что мы не просто работаем на огороде, а заодно и осваиваем основные позы йоги! Звучит куда интересней, чем обычная прополка грядок, не правда ли? Белка сейчас все наглядно продемонстрирует!