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Ульяновское правительство покинула «молодежный» министр Оксана Солнцева
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Ульяновское правительство покинула «молодежный» министр Оксана Солнцева
АиФ — Ульяновск
1 час назад
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АиФ – Ульяновск
Министр молодёжного развития Ульяновской области Оксана Солнцева уволилась с этой должности, информацию 7 мая подтвердили в региональном правительстве.
Оксана Солнцева ушла со своей должности по собственному желанию еще 4 мая.
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