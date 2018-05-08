Ульяновское правительство покинула «молодежный» министр Оксана Солнцева

Министр молодёжного развития Ульяновской области Оксана Солнцева уволилась с этой должности, информацию 7 мая подтвердили в региональном правительстве.

Оксана Солнцева ушла со своей должности по собственному желанию еще 4 мая.