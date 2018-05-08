Валерий Газзаев: «Опыт братьев Березуцких и Игнашевича необходим сборной России»

— Я неоднократно говорил, что сборной России необходимы опыт и мастерство братьев Березуцких, а также Игнашевича. Буду рад, если они действительно примут решение возобновить выступление за сборную России и сыграют на домашнем чемпионате мира. На подобных турнирах их опыт будет неоценим. ЧМ-2018 — дело государственной важности, и все должны сплотиться, чтобы показать высокий спортивный результат, — сказал Газзаев.