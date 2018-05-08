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Валерий Газзаев: «Опыт братьев Березуцких и Игнашевича необходим сборной России»
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Валерий Газзаев: «Опыт братьев Березуцких и Игнашевича необходим сборной России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев был бы рад, если бы защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич вернулись в национальную команду.
— Я неоднократно говорил, что сборной России необходимы опыт и мастерство братьев Березуцких, а также Игнашевича. Буду рад, если они действительно примут решение возобновить выступление за сборную России и сыграют на домашнем чемпионате мира. На подобных турнирах их опыт будет неоценим. ЧМ-2018 — дело государственной важности, и все должны сплотиться, чтобы показать высокий спортивный результат, — сказал Газзаев.
В марте 35-летний Василий Березуцкий сделал заявление для «СЭ», сообщив, что он и его брат не намерены возобновлять выступления за сборную России. Василий провел за национальную команду 101 матч (5 голов), а Алексей — 58. Со второй половины 2016 года в российскую сборную не вызывается Сергей Игнашевич, проведший за нее 120 матчей (8 голов). В марте Станислав Черчесов, что 38-летний Игнашевич карьеру в сборной завершил. (Дмитрий СИМОНОВ)
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