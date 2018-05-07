Заболотный поработал воспитателем в детском саду в рамках благотворительной акции 

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный в рамках благотворительного проекта санкт-петербургского клуба и «Русфонда», благодаря которому удалось собрать 992 тысячи рублей на помощь новорожденного из Ростовской области, провел один день в качестве воспитателя в детском саду.
«Антон Константинович — новый воспитатель детского сада №44 Василеостровского района», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в сети Twitter.
Ранее вратарь «Зенита» Андрей Лунев в рамках благотворительной акции клуба и организации «Русфонд».