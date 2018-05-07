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Художники нарисовали граффити ко Дню Победы на домах Краснодара и Новороссийска
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Художники нарисовали граффити ко Дню Победы на домах Краснодара и Новороссийска 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В преддверии Дня Победы тематические рисунки появились на стенах домов Краснодара и Новороссийска. Патриотическая акция «Наша победа» направлена на искоренение вандализма, воспитание молодого поколения и его привлечение к благоустройству собственных домов. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».
В Краснодаре здание дома украшает яркая композиция на основе документального фото времен войны. Макет был согласован с жильцами. На организацию и создание двух крупных
арт-объектов у художников ушло пять дней. Граффити рисовали втроем с помощью спецтехники.
Каждый житель России, от мала до велика, обязан помнить подвиг предков и чтить их память любыми доступными способами. Надеюсь, такая инициатива станет доброй традицией как для моего родного Новороссийска, так и для других городов края
— координатор проекта ОНФ «Центр мониторинга БГС» в Краснодарском крае Андрей Мершиев
Второй рисунок появился на стене дома в центре Новороссийска. На нем изображен солдат, дописывающий слово «Победа!».
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