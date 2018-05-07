Художники нарисовали граффити ко Дню Победы на домах Краснодара и Новороссийска

В преддверии Дня Победы тематические рисунки появились на стенах домов Краснодара и Новороссийска. Патриотическая акция «Наша победа» направлена на искоренение вандализма, воспитание молодого поколения и его привлечение к благоустройству собственных домов. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».

В Краснодаре здание дома украшает яркая композиция на основе документального фото времен войны. Макет был согласован с жильцами. На организацию и создание двух крупных

арт-объектов у художников ушло пять дней. Граффити рисовали втроем с помощью спецтехники.

Каждый житель России, от мала до велика, обязан помнить подвиг предков и чтить их память любыми доступными способами. Надеюсь, такая инициатива станет доброй традицией как для моего родного Новороссийска, так и для других городов края

— координатор проекта ОНФ «Центр мониторинга БГС» в Краснодарском крае Андрей Мершиев

Второй рисунок появился на стене дома в центре Новороссийска. На нем изображен солдат, дописывающий слово «Победа!».