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Алтайские энергетики СГК стали экспертами на туре чемпионата CASE-IN
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Алтайские энергетики СГК стали экспертами на туре чемпионата CASE-IN 

АиФ — Алтай 59 минут назад
Энергетики Сибирской генерирующей компании выступили в качестве членов экспертиного жюри на отборочном этапе Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Три представителя алтайских предприятий энергохолдинга в числе экспертов выбирали лучшую команду по направлению «Электроэнергетика».
Очередной этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» прошел в Барнауле впервые на базе Алтайского государственного технического университета. В нем приняли участие девять команд.
В состав жюри вошли представители энергопредприятий региона, отраслевых научных и образовательных организаций, в том числе Алексей Макаров, главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3 СГК и Елена Максимова, менеджер регионального управления корпоративного контроллинга. Возглавил комиссию Максим Паршуков, и.о. главного инженера, начальник управления эксплуатации Алтайского филиала СГК.
— Этот чемпионат дает возможность прикоснуться к отрасли, решая инженерные кейсы, приближенные к условиям реального производства. Конечно, вы не испытаете того стресса, который переносят инженеры станций, сталкиваясь с трудностями и решая их в кратчайшие сроки. Но возможно это позволит вам найти те решения, которые не смогли увидеть опытные энергетики. Мы надеемся, что участие в этом чемпионате позволит вам еще раз самими для себя утвердиться в правильности выбора профессии, — сказал в приветственном слове Максим Паршуков. — СГК всегда готова принять лучших из вас на своих предприятиях, география которых расширяется с каждым годом. При чем не только в масштабах региона. С этого года СГК является крупнейшим энергохолдингом Сибири. Таких успехов нам удается достигать лишь имея квалифицированные кадры как в производстве, так и в управлении.
Команды-участницы представили перед экспертным жюри свой вариант решения задания-кейса. Студентам нужно было разработать и представить проект электроснабжения строящегося завода «Ямал-СПГ» — предприятия по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. Завод только вводится в эксплуатацию и проблемы его электроснабжения являются актуальными.
Среди предложенных студентами вариантов решения проблем электроснеабжения нового завода были как традиционные варианты, так и содержащие в себе инновации. Будущие инженеры со всей ответственностью отнеслись к проработке технических решений и проведению расчетов. Однако лучше всех, по мнению жюри, решить задачу удалось команде команда «Выключатель» в составе магистрантов 1 и 2 курсов энергетического факультета «политеха» Дмитрия Барсукова, Александра Чернова, Ильи Борисова, Ивана Казымова. Ребята получили дипломы и призы от организаторов чемпионата «CASE-IN» — Благотворительного фонда «Надежная смена», а также памятными подарками Сибирской генерирующей компании. Но главной наградой для них станет участие в финале международного инженерного чемпионата, который пройдет в конце мая в Москве.
— Уровень работ, конечно, несколько разнится в зависимости от курса, на котором учатся ребята. Но то, что у молодежи есть желание решать такие серьезные задачи и серьезный подход, дает надежду на то, что производство не останется без кадров, — говорит Алексей Макаров, главный инженер Барнаульской ТЭЦ-3 СГК. — Главное для них сейчас не останавливаться на достигнутом и пойти, например, поработать на реальном предприятии, набраться практического опыта.
АиФ — Алтай: последние новости
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