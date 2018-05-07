Алексей Кудашов: Белоруссия — молодая команда, которая захочет себя показать в матче с Россией

Россияне в двух играх разгромили с одинаковым счетом 7:0 сборные Франции и Австрии. Сегодня подопечные Ильи Воробьева проведут матч с белорусами.

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«После игры с Белоруссией будет два дня до матча с Чехией, у нас запланированы и восстановительные процедуры, и тренировки, потому что у нас впереди очень серьезные матчи. 8 мая будет неполный выходной, кто-то будет тренироваться, кто-то восстанавливаться. Восстановление — не лежание, а активный отдых.

ЧМ — короткий турнир, и один матч может выиграть любая команда. Белоруссия — молодая команда, которая захочет себя показать в матче с Россией. Мы понимаем, что этот турнир пролетает так, как прогорает спичка. Нельзя ни секунды расслабляться», — приводит слова Кудашова Sport24.ru.