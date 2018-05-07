В центре Москвы задержан мужчина, пытавшийся продать медали ветеранов ВОВ

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Полицейские задержали в центре Москвы мужчину, пытавшегося продать медали за военную службу и юбилейную медаль победы в Великой отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около 14:30 мск 6 мая в районе дома 36 по улице Арбат был задержан мужчина 1978 года рождения, у которого при личном досмотре изъяты медаль «Ветеран вооруженных сил СССР», медаль «За 15 лет безупречной службы Вооруженные силы СССР» и медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в главке.

Полицейские доставили задержанного в отдел полиции для разбирательства. Мужчина пояснил, что пытался продать данные медали. По данному факту проводится проверка.