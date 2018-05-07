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В центре Москвы задержан мужчина, пытавшийся продать медали ветеранов ВОВ
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В центре Москвы задержан мужчина, пытавшийся продать медали ветеранов ВОВ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в центре Москвы мужчину, пытавшегося продать медали за военную службу и юбилейную медаль победы в Великой отечественной войне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Около 14:30 мск 6 мая в районе дома 36 по улице Арбат был задержан мужчина 1978 года рождения, у которого при личном досмотре изъяты медаль «Ветеран вооруженных сил СССР», медаль «За 15 лет безупречной службы Вооруженные силы СССР» и медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне», — сообщили в главке.
Полицейские доставили задержанного в отдел полиции для разбирательства. Мужчина пояснил, что пытался продать данные медали. По данному факту проводится проверка.
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