Докич стала послом бренда «Мерседес»

Бывшая 4-я ракетка мира Елена Докич стала послом бренда компании «Мерседес». Австралийская теннисистка, завершившая карьеру в 2014 году, сообщила об этом в социальных сетях.

«Спасибо за эту возможность и благодарю компанию за веру в меня, за то, что поддерживаете и заботитесь обо мне! Спасибо и за новый автомобиль, который я получила. У меня очень активная жизнь, приходится целый день ездить на встречи, тренировки и т.д. Делать это на новой машине так легко, комфортно и быстро! Сразу полюбила её!» — написала Докич у себя в «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Докич.