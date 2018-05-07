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Докич стала послом бренда «Мерседес»
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Докич стала послом бренда «Мерседес» 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывшая 4-я ракетка мира Елена Докич стала послом бренда компании «Мерседес». Австралийская теннисистка, завершившая карьеру в 2014 году, сообщила об этом в социальных сетях.
«Спасибо за эту возможность и благодарю компанию за веру в меня, за то, что поддерживаете и заботитесь обо мне! Спасибо и за новый автомобиль, который я получила. У меня очень активная жизнь, приходится целый день ездить на встречи, тренировки и т.д. Делать это на новой машине так легко, комфортно и быстро! Сразу полюбила её!» — написала Докич у себя в «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Докич.
После окончания карьеры Докич некоторое время тренировала свою соотечественницу Дарью Гаврилову. Также она была комментатором на канале Fox Sports. В 2017 году Докич опубликовала автобиографию «Несокрушимая», в которой рассказала об избиениях отца. Как признавалась Докич, из-за постоянного насилия она задумывалась о суициде.
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