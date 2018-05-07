Алексей Кудашов: Тренерский штаб сборной России удовлетворен переводом Михеева к Мамину и Андронову 

«Никита Гусев тренируется, велосипед крутит, готовится. Мы смотрим каждый день, какое у него состояние. Пока рано говорить, в какой тройке будет Никита, смотрим на его состояние, ему нужно восстанавливаться. Что касается Худобина, то это больше вопрос к тренеру вратарей, это его прерогатива. У нас три вратаря в обойме, просто пока одного не заявили, ничего страшного.
По поводу изменений, то давайте дождемся игры. Если они будут, то незначительные. Перевод Михеева к Мамину и Андронову был в третьем периоде с Австрией, это нормальный процесс — пробовать что-то новое. Мы были удовлетворены этим изменением. Давайте не будем разводить демагогию по поводу того, нужно ли так много участников на чемпионате мира. Есть матчи, которые мы должны проводить», — цитирует Кудашова Sport24.ru.