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В «Зарядье» из Франции доставят орган для концертного зала
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В «Зарядье» из Франции доставят орган для концертного зала 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
После 25 мая в Москву из Франции доставят элементы органа, который специально изготовили для концертного зала в столичном парке «Зарядье». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это один из крупнейших органов в мире, который требует специальных условий по его транспортировке, монтажу и настройке.
Как ожидается, на монтаж и наладку музыкального инструмента уйдет около года. Хуснуллин отметил, что концертный зал в «Зарядье» находится в высокой стадии готовности. Уже завершены работы по монтажу сценического оборудования. Большой концертный зал сможет вместить 1,5 тыс. зрителей. Также здесь появится репетиционный зал на 400 мест, буфет и зона отдыха с открытой террасой.
Напомним, управляющей компанией по строительству парка «Зарядье» выступает компания «Мосинжпроект».
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