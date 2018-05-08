В «Зарядье» из Франции доставят орган для концертного зала

После 25 мая в Москву из Франции доставят элементы органа, который специально изготовили для концертного зала в столичном парке «Зарядье». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, это один из крупнейших органов в мире, который требует специальных условий по его транспортировке, монтажу и настройке.

Как ожидается, на монтаж и наладку музыкального инструмента уйдет около года. Хуснуллин отметил, что концертный зал в «Зарядье» находится в высокой стадии готовности. Уже завершены работы по монтажу сценического оборудования. Большой концертный зал сможет вместить 1,5 тыс. зрителей. Также здесь появится репетиционный зал на 400 мест, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

Напомним, управляющей компанией по строительству парка «Зарядье» выступает компания «Мосинжпроект».