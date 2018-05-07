Роде: судя по поведению Штёгера в раздевалке, «Боруссию» Д ждёт смена тренера 

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Роде в резкой форме высказался о перспективах главного тренера Петера Штёгера в стане «шмелей».
«Судя по поведению Штёгера в раздевалке, мы явно ждём нового главного тренера в следующем сезоне», — цитирует Роде Get Football News Germany.
Руководство «Боруссии» негативно восприняло слова футболиста. Генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Роде придётся объясниться за своё поведение и заплатить штраф.
Ранее сообщалось, что «Боруссию» могут возглавить Люсьен Фавр из «Ниццы», Андре Виллаш-Боаш или Арсен Венгер, который покинет «Арсенал» по окончании сезона.