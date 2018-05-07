9 мая храм Сергия Радонежского в Солнцево приглашает на праздник День Победы 

В этот день будут организованы праздничные программы, танцевальные мастер-классы и подвижные игры для детей.
9.00 — Литургия. Панихида
11.00 — Праздничная программа:
Мини-спектакль «В бой идут НЕ одни старики»Поем вместе любимые песни ПобедыТанцевальный мастер-класс
12. 00 — Подвижные игры и мастер-классы для детей:
1. Вышивка лентами2. Роспись пряников3. Изготовление магнитиков4. Книжные закладки своими руками5. Вырезание объемных фигур из бумаги
Участие в акции «Бессмертный полк» приходской группойСбор в 14.00 у платформы Солнечная.
Тел. 8 (903) 107 92 16.