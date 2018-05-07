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Косино-ухтомцы из клуба «Вортекс» приняли участие в фестивале «Новоторжский рубеж»
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Косино-ухтомцы из клуба «Вортекс» приняли участие в фестивале «Новоторжский рубеж» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Члены клуба фехтования «Вортекс» стали участниками фестиваля исторической реконструкции и средневековых промыслов «Новоторжский рубеж».
Это мероприятие собрало представителей из разных клубов страны, а также гостей из Беларуси. Программа фестиваля была захватывающей и интересной. Более трехсот человек смогли попробовать свои силы в боях латных воинов. Также реконструкторы совершили экскурсию по древнему городу. Там они познакомились с бытом предков, с воинской культурой древней Руси, Скандинавии и других азиатских государств.
Как рассказали члены клуба «Вортекс», после экскурсии они вернулись к ремонту бригантины, которая находится в Косинском морском клубе. Планируется, что 27 мая на празднике на Белом озере эта бригантина примет участие. Еще в этот день состоится настоящее сражение на воде.
Отметим, что клуб «Вортекс» находится в спортивно-досуговом центре «Триумф».
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