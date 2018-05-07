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«Через жернова праймериз». На участие в предварительном голосовании заявился Дмитрий Сергин
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«Через жернова праймериз». На участие в предварительном голосовании заявился Дмитрий Сергин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Перед тем как подать документы на участие в праймериз Дмитрий Сергин сложил с себя полномочия руководителя регионального отделения партии «Пенсионеры за социальную справедливость» и вышел из нее.
«Я сторонник прямых выборов сильного мэра. На примере «первоклассного закона Сергина» убедился, что важные и полезные инициативы можно реализовать только благодаря внутрипартийной дискуссии в «партии власти». Считаю, что всенародные выборы мэра можно вернуть только, являясь соратником, а не оппонентом «ЕР». Я иду на выборы в ЕГД как непартийный кандидат через жернова праймериз «Единой России»!» — написал депутат на своей странице в соцсети.
По состоянию на 3 мая на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге заявилось более ста человек. Ранее ЦИК партии рекомендовал региональным отделениям продлить срок сдачи документов для желающих участвовать во внутрипартийном голосовании. По информации проверенного источника «ФедералПресс» местная партийная ячейка планирует принять решение о продлении срока на заседании завтра. Дмитрий Сергин не единственный депутат, который перед выборами сменил партию. До него это сделал Александр Смолин, в прошлый раз прошедший в гордуму от «Справедливой России». О том, что расстановка сил в гордуме после выборов 2018 изменится, редакция «ФедералПресс» писала ранее.
Фото: со страницы Facebook Дмитрия Сергина.
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