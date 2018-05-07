Часовая очередь ради фото с Кубком FIFA выстроилась в Искитиме 

Выставили Кубок в зале крытого ледового комплекса «Арена 300». Первыми сфотографироваться с ним смогли юные спортсмены — воспитанники детского сада «Кристаллик», спорткомплексов «Арена 300» и «Коралл», а также футболисты бердских команд «Кристалл» и «Стиллайн».
Как рассказали организаторы, Кубок посетит 24 города России. Все они — крупные промышленные, областные и региональные центры. Поэтому настоящей неожиданностью стала остановка на несколько часов в Искитиме, который в прошлом году отметил 300-летие.
Несмотря на то, что Кубок привезли в понедельник — первый день новой рабочей недели, желающих увидеть трофей и сфотографироваться с ним оказалось довольно много.
Школьники в спорткомплекс шли целыми классами. Поэтому у входа выстроилась немалая очередь, которую веселил символ Чемпионата мира Забивака.
Предполагается, что до трех часов дня все желающие смогут зайти в зал для фотографирования, и после этого трофей поедет дальше. Следующий город в маршруте — Екатеринбург.
Напомним, 5 мая на Кубок смогли посмотреть новосибирцы. «Чемпионат мира по футболу пришел сегодня в столицу Сибири, я поздравляю вас с этим, — сказал руководитель региона Андрей Травников на церемонии приветствия Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA на Михайловской набережной. — У нас не было сомнений, что Новосибирск, центр нашей огромной страны, войдет в тур по городам России. Чемпионат мира по футболу — это второе по значимости спортивное событие после Олимпиады. И в 2018 году наша страна принимает это уникальное грандиозные спортивное событие. Мы сделаем все, чтобы гости и команды, которые приедут в Россию, получили максимальное удовольствие, чтобы все мероприятия прошли успешно и, конечно, при самой горячей поддержке болельщиков, в том числе, Новосибирской области».