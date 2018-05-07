Часовая очередь ради фото с Кубком FIFA выстроилась в Искитиме

Выставили Кубок в зале крытого ледового комплекса «Арена 300». Первыми сфотографироваться с ним смогли юные спортсмены — воспитанники детского сада «Кристаллик», спорткомплексов «Арена 300» и «Коралл», а также футболисты бердских команд «Кристалл» и «Стиллайн».

Как рассказали организаторы, Кубок посетит 24 города России. Все они — крупные промышленные, областные и региональные центры. Поэтому настоящей неожиданностью стала остановка на несколько часов в Искитиме, который в прошлом году отметил 300-летие.

Несмотря на то, что Кубок привезли в понедельник — первый день новой рабочей недели, желающих увидеть трофей и сфотографироваться с ним оказалось довольно много.

Школьники в спорткомплекс шли целыми классами. Поэтому у входа выстроилась немалая очередь, которую веселил символ Чемпионата мира Забивака.

Предполагается, что до трех часов дня все желающие смогут зайти в зал для фотографирования, и после этого трофей поедет дальше. Следующий город в маршруте — Екатеринбург.