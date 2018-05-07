Figaro: парижские депутаты намерены избавить «Тур де Франс» от «сексистских традиций»

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Власти Парижа намерены обратиться к организаторам «Тур де Франс» с требованием отказаться от традиции приглашать девушек модельной внешности для участия в церемонии награждения победителей велогонки, сообщает Le Figaro . По словам депутатов, обычай, согласно которому девушки дарят победителю цветы и целуют его, является «сексистским стереотипом», неуместным в 2018 году.

Муниципальные депутаты Парижа от пропрезидентской фракции «Демократы и прогрессисты» требуют от министра спорта Франции и организаторов велогонки «Тур де Франс» отказаться от «сексистских стереотипов», согласно которым девушки модельной внешности вручают победителю цветы и целуют его.

Как сообщает Le Figaro, член фракции Фадила Мехал представила Парижскому совету рекомендации, в которых традиция была названа «признаком сохранения сексистского стереотипа, который мы не желаем видеть в 2018 году». Как отметила депутат, «неприемлемо, что бы в наше время женщины всё ещё выполняли роль красивых безделушек».

К требованию присоединилась и заместитель мэра Парижа по борьбе с дискриминацией, член Коммунистической партии , Элен Бидар. По её словам, этот обычай «относится к другой эпохе — той, в которой женщины оставались на второстепенных ролях». Бидар также напомнила, что фотографии церемонии награждения победителя «Тур де Франс» расходятся по всему миру. Заместитель мэра Парижа предлагает заменить моделей, чествующих победителя, на «молодых чемпионов и чемпионок» спортивных соревнований.

Как напоминает издание, от церемонии с участием девушек и поцелуями в 2017 году отказались организаторы испанской велогонки «Вуэльта». Кроме того, в этом году стало известно, что так называемые grid girls больше не будут выводить на стартовые позиции пилотов «Формулы—1».

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