Алиханов отчитался перед Путиным о подготовке к ЧМ-2018

— Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с программой подготовки к ЧМ-2018 на территории КО реализуется 21 мероприятие, из которых 15 уже завершены и 6 находятся в стадии пусконаладочных работ. Все мероприятия программы будут выполнены до конца мая, в части подготовки спортивной инфраструктуры сейчас завершены все работы по возведению главной спортивной арены, 23 марты этого года мы ввели объект в эксплуатацию, зарегистрировал право собственности, 11 и 21 апреля на стадионе «Калининград» были проведены 2 тестовых матча между командой «Балтика» и командами «Крылья Советов» и «Химки», сейчас идёт подготовка к проведению 3-о тестового матча. Надо сказать, что отклики и у футболистов, и у болельщиков самые позитивные, стадион удался и превзошел все наши самые смелые ожидания. Действительно, на стадионе ощущается праздник во время матча. Кроме основного стадиона, сданы 2 тренировочные площадки для проведения предсоревновательных тренировок команд, завершается строительство еще одной и тренировочной базы в Светлогорске, где будет тренироваться команда Сербии. Строительные работы там будут завершены 19 мая, мы планируем сдать их в эксплуатацию не позднее 22 мая. По итогу обследования футбольных полей высоко оценено качество газона на всех тренировочных площадках. Построено 3 новых гостиницы категории 4 звезды и одно новая гостиница категории 5 звезд. Из которых три уже заработали и принимают гостей. КО выполнила полностью требования ФИФА по размещению коммерч. партнеров и клиентских групп и подготовила более 2 тысяч номеров в средствах размещения разных категорий звездности. Завершено строительство автодороги к погранпереходу с Польшей, открыто рабочее движение на острове Октябрьский с транспортным узлом, тротуарами и парковками. В 2017 году построен Берлинский мост на обходном кольце Калининграда, завершается эстакады Восточная, до 12 мая будет открыто рабочее движение. В рамках 3 тестового матча указанная эстакада будет задействована и мы сможем протестировать полное управление перевозками в регионе. В июле 2017 года ввели в эксплуатацию первую очередь аэропорта, недавно ввели вторую очередь. Все процессы находятся под моим контролем. Полностью объект будет введен в эксплуатацию до 20 мая. Полностью завершена реконструкция ВПП, он сможет обслуживать до 5 млн человек в год и принимать самолеты любого класса. Приняты меры по обеспечение медицинского обслуживания, капремонт двух учреждений здравоохранения, в рамках программ проводим работу по благоустройству центральных площадей, дворов, кровель, фасадов домов, ощущения подготовленности, праздника наступающего оно налицо. Хочу поблагодарить вас, В. В., за то, что у региона появилась возможность серьезно преобразиться и получить такое гигантское наследие, которым будет не одно поколение пользоваться. И спортивная инфраструктура получила новый, качественный уровень, и мы подарим стране много новых имен.