У «Казань Арены» огромная очередь за бесплатными билетами

Очередь за бесплатными билетами. Фото: vk.com У «Казань Арены» образовалась очередь за бесплатными билетами. Работает всего одна касса. В одни руки можно получить не больше двух билетов.

«С утра понедельника очередь в 150-200 человек. И все фанаты, не сомневаюсь. Проезжал мимо, просто обалдел», — прокомментировал происходящее один из болельщиков.

Сегодня «Рубин» сыграет с «Уфой» в 19:30. Игра станет прощальной для игрока казанского клуба Гекдениза Карадениза.

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