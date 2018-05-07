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У «Казань Арены» огромная очередь за бесплатными билетами
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У «Казань Арены» огромная очередь за бесплатными билетами 

Казанский Портал 1 час назад
Очередь за бесплатными билетами. Фото: vk.com  У «Казань Арены» образовалась очередь за бесплатными билетами. Работает всего одна касса. В одни руки можно получить не больше двух билетов.
«С утра понедельника очередь в 150-200 человек. И все фанаты, не сомневаюсь. Проезжал мимо, просто обалдел», — прокомментировал происходящее один из болельщиков.
Сегодня «Рубин» сыграет с «Уфой» в 19:30. Игра станет прощальной для игрока казанского клуба Гекдениза Карадениза.
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