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Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями Гризманна
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Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями Гризманна 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент каталонской «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
Как информирует El Mundo Deportivo, клубный босс «сине-гранатовых» сообщил, что он имел диалог с агентами французского нападающего еще в октябре прошлого года в одном из ресторанов Барселоны. На встрече он обозначил заинтересованность его клуба в подписании лидера атак «матрасников».
В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за «Атлетико».
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