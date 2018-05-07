Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями Гризманна

Президент каталонской «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна

Как информирует El Mundo Deportivo, клубный босс «сине-гранатовых» сообщил, что он имел диалог с агентами французского нападающего еще в октябре прошлого года в одном из ресторанов Барселоны. На встрече он обозначил заинтересованность его клуба в подписании лидера атак «матрасников».

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за «Атлетико».