Акция «Страна, живи футболом!» пройдет как минимум на одном домашнем матче всех клубов ПФЛ

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Александр Бокулев /. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) намерена организовать акцию «Страна, живи футболом!», посвященную развитию футбола в регионах, таким образом, чтобы каждый участник первенства смог провести соответствующие мероприятия как минимум на одном домашнем матче. Об этом заявил ТАСС президент ПФЛ Андрей Соколов

Акция пройдет в период с 11 по 24 мая, охватив несколько туров в каждой из пяти соревновательных зон ПФЛ: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток». «Это сделано, чтобы как минимум на одном домашнем матче каждого клуба акция прошла. Основная цель и задача, чтобы на стадионе оказались те, кто связан с футбольным сообществом, то есть занимающиеся дети, юноши, девушки, потому что в некоторых городах есть и команды девушек. Также это родители, ветераны футбола, болельщики, которые переживают за свои команды», — сказал Соколов.

Как отметил президент ПФЛ, данная акция особенно актуальна в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. «Наша акция покажет единство и продемонстрирует солидарность и содружество футбольного сообщества. В преддверии чемпионата мира призыв „Страна, живи футболом!“ на территории нашей огромной страны может особенно показать, что футбол жив, он будет жить, но к нему нужно бережное отношение, внимание и разносторонняя поддержка, в том числе со стороны региональных властей, местных органов управления», — подчеркнул Соколов. «Мы уже обратились лигой в различные инстанции, чтобы клубам в этом плане была оказана поддержка, потому что у нас футбол жив, у нас будет чемпионат мира, и мы должны репутационно выглядеть страной, которая хочет развивать футбол», — добавил он.

Каждый клуб ПФЛ получит возможность реализовать идею акции в соответствии со своим пониманием и спецификой команды и региона, который она представляет. «В период проведения матчей, чтобы это выглядело празднично, клубам предложено для демонстрации общего подхода размещение баннеров, футболок с логотипом акции, проведение различных конкурсов, эстафет, импровизированных соревнований, организация каких-либо площадок для мастер-классов около стадиона, — продолжил Соколов. — Все это должно вовлекать не только пассивно, но и активно перед матчем, в его перерыве, поэтому я надеюсь, что люди, работающие в клубах, постараются при помощи местных и региональных спорткомитетов, всех заинтересованных лиц это организовать и сделать. Все необходимые нюансы лежат на их креативных плечах, ведь регионы разные, темперамент тоже, как и видение того, как это все должно происходить».

Собеседник ТАСС также заметил, что важную роль в поддержке акции играет работа Министерства спорта РФ и СМИ. «Мы попросили и Министерство спорта, чтобы они со своей стороны поддержали данную инициативу. Кроме того, средства массовой информации должны ведь не только подмечать недостатки. Если мы будем обсуждать, критиковать, а не исправлять, то, к сожалению, мы придем к тому, что у нас может быть нулевая отметка в масштабах страны с точки зрения состояния футбола», — заключил Соколов.