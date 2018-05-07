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С 11 по 24 мая на матчах ПФЛ пройдёт акция «Страна, живи футболом!»
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С 11 по 24 мая на матчах ПФЛ пройдёт акция «Страна, живи футболом!» 

Чемпионат.com 1 час назад
Клубы Профессиональной футбольной лиги стремятся выполнять важную роль в регионах. В командах ПФЛ много молодых игроков и местных воспитанников, которые открыты к общению и надеются на взаимное внимание со стороны любителей футбола.
Важность единения с болельщиками клубы лиги постараются отразить во время единой спортивно-социальной акции «Страна, живи футболом!», которая пройдёт с 11 по 24 мая на матчах ПФЛ.
Приходите на игры первенства России по футболу, поддерживайте свою местную команду, это поможет ей стать лучше и сильнее.
Только вместе мы можем сделать футбол ярче, интереснее, привлекательнее. Кому дорог футбол в регионах — не будьте равнодушными и окажите необходимую поддержку! Акция «Страна, живи футболом!» должна отразить солидарность футбольного содружества, болельщиков команд, региональных властей и муниципалитетов в развитии самого массового вида спорта.
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