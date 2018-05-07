В Италии утверждают, что «Ювентус» согласовал условия контракта с Моратой 

Нападающий «Челси» Альваро Мората летом может перейти в «Ювентус». По информации Rai Sport, «Ювентус» уже достиг соглашения с Моратой о возвращении в туринский клуб, за который он уже выступал с 2014 по 2016 год.
Сообщается, что 25-летний форвард горит желанием покинуть «Челси» и даже готов пойти на существенное сокращение зарплаты ради этого. Мората зарабатывает в «Челси» порядка 9 млн евро в год, в то время как самый высокооплачиваемый футболист «Ювентуса» Гонсало Игуаин получает за сезон 7.5 млн евро.
По слухам, «Юве» постарается арендовать испанского футболиста с опцией выкупа в 2020 году, чтобы не платить за его трансфер всю сумму сразу.
Отметим, что Мората перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 млн евро. Игрок в текущем сезоне провел за «синих» 45 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 6 результативных передач.