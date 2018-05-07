Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН в 2024 году

"В связи с исполняющимся в 2024 году 300-летием Российской академии наук постановляю: провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Российской академии наук", — сказано в тексте документа. Глава государства также дал поручение правительству за полгода утвердить состав организационного комитета празднования 300-летия РАН и разработать план юбилейных мероприятий.

Помимо этого, Путин обратился к федеральным органам власти в субъектах РФ с призывом принять участие в праздновании юбилея академии.