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Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН в 2024 году
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Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН в 2024 году 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летнего юбилея Российской академии наук в 2024 году. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2024 году 300-летием Российской академии наук постановляю: провести в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Российской академии наук", — сказано в тексте документа. Глава государства также дал поручение правительству за полгода утвердить состав организационного комитета празднования 300-летия РАН и разработать план юбилейных мероприятий.
Помимо этого, Путин обратился к федеральным органам власти в субъектах РФ с призывом принять участие в праздновании юбилея академии.
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