В Петрозаводске команда детей сотрудников карельской полиции приняла участие в «Веселых стартах», организованных Карельской региональной организацией общества «Динамо»

Соревнования были приурочены Дню Победы в Великой Отечественной войне и подготовлены в рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» — детям России».

Участниками соревнований стали дети в возрасте от 7 до 12 лет, родители которых служат в органах безопасности и правопорядка.

В спортивный зал собрал более 150 детей-участников и их родителей-болельщиков.

Соревнования начались сразу после разминки, которую провели студенты Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета.

В программу «Веселых стартов» вошли одни из самых зрелищных видов спортивных соревнований — эстафеты, которые проводились при ярком музыкальном сопровождении и под руководством профессионального ведущего.

По итогам соревнований первое место заняла команда МВД по Республике Карелия, второе — команда Пограничного управления ФСБ РФ по РК и на третьем месте — команда Главного управления МЧС РФ по РК.

На церемонии награждения командам — победителям и призерам были вручены грамоты, медали, кубки и подарки.

Все ребята без исключения получили значки с символикой Общества «Динамо» и сладкие призы.