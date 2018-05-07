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В Петрозаводске команда детей сотрудников карельской полиции приняла участие в «Веселых стартах», организованных Карельской региональной организацией общества «Динамо»
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В Петрозаводске команда детей сотрудников карельской полиции приняла участие в «Веселых стартах», организованных Карельской региональной организацией общества «Динамо» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Соревнования были приурочены Дню Победы в Великой Отечественной войне и подготовлены в рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» — детям России».
Участниками соревнований стали дети в возрасте от 7 до 12 лет, родители которых служат в органах безопасности и правопорядка.
В спортивный зал собрал более 150 детей-участников и их родителей-болельщиков.
Соревнования начались сразу после разминки, которую провели студенты Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета.
В программу «Веселых стартов» вошли одни из самых зрелищных видов спортивных соревнований — эстафеты, которые проводились при ярком музыкальном сопровождении и под руководством профессионального ведущего.
По итогам соревнований первое место заняла команда МВД по Республике Карелия, второе — команда Пограничного управления ФСБ РФ по РК и на третьем месте — команда Главного управления МЧС РФ по РК.
На церемонии награждения командам — победителям и призерам были вручены грамоты, медали, кубки и подарки.
Все ребята без исключения получили значки с символикой Общества «Динамо» и сладкие призы.
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