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«Урал» стал обладателем премии РФПЛ за честную игру в апреле
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«Урал» стал обладателем премии РФПЛ за честную игру в апреле 

Чемпионат.com 59 минут назад
Футбольный клуб «Урал» завершил апрель победой в рейтинге премии «Лига Fair Play», учреждённой РФПЛ и букмекерской компанией «Лига Ставок» — генеральным партнёром чемпионата России по футболу. Клуб из Екатеринбурга продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги по итогам апреля 2018 года.
Торжественная церемония награждения команды состоялась 6 мая перед началом домашнего матча оранжево-чёрных с «Амкаром».
Цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.
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