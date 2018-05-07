Ждёт приговора за решёткой: в Ярославле будут судить убийцу повара

В Ярославле 19-летний парень предстанет перед судом за убийство повара.

Преступление произошло в декабре прошлого года ночью на улице Рыкачёва. Молодой человек на улице столкнулся с 46-летним Игорем Соповым. Оба были явно навеселе, но вот встреча закончилась печально. Слово за слово: мужчины разругались. Тогда 19-летний парень несколько раз ударил ножом повара. Мужчина скончался на месте.

По данным следователей, конфликт спровоцировал молодой человек. Да и друзья убитого утверждают: он был добрым, отзывчивым человеком и никогда ни с кем не конфликтовал. После известия о гибели Игоря все друзья были в шоке.

— Он был профессионалом во всех смыслах. Работал в куче мест — от кафешек до дорогих ресторанов. Готовил отменно, — рассказывает друг Игоря Александр.

Игорь родом из Гаврилов-Яма. Но последние несколько лет жил в Ярославле. Мало кто из друзей знал, но у Игоря в собственности была родовая усадьба. Он мечтал вернуться туда, привести её в порядок и заняться фермерством.

19-летнего парня сразу же задержали. Сейчас он находится под стражей и ждёт суда.