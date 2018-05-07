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Пограничники из Костомукши взяли «бронзу» на соревнованиях кинологов
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Пограничники из Костомукши взяли «бронзу» на соревнованиях кинологов 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Соревнования прошли в минувшие выходные.
В прошедшие выходные Пограничное управление ФСБ России по РК на базе Службы в пгт Алакуртти (Мурманская обл.) провело соревнования по многоборью кинологов.
Кинологи и их четвероногие помощники успешно справились со всеми постановленными на соревнованиях задачами.
Как сообщают в Пораничном управлении, в дисциплине «Розыскной профиль» лучшие результаты показал представитель Службы в с. Алакуртти со служебной собакой Ахиллес.
В дисциплине «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» победу одержал представитель Службы в пгт Алакуртти со служебной собакой Близард.
В дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств» лучшим был признан представитель Службы в пгт Никель со служебной собакой Найд Харт. Примечательно, что данная служебная собака в 2018 году уже смогла проявить себя в ходе оперативно-служебной деятельности. Найд Харт обнаружил лекарственные средства, запрещенные к перемещению через государственную границу РФ.
Итоговая таблица соревнований кинологов среди подразделений Пограничного управления ФСБ России по РК выглядит так:
I место заняла Служба в пгт Алакуртти,
II — Служба в пгт Никель,
III — Служба в г. Костомукше.
Все победители, в том числе четвероногие помощники пограничников, получили призы и подарки.
По материалам: ptzgovorit.ru
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