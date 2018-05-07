Пограничники из Костомукши взяли «бронзу» на соревнованиях кинологов

Соревнования прошли в минувшие выходные.

В прошедшие выходные Пограничное управление ФСБ России по РК на базе Службы в пгт Алакуртти (Мурманская обл.) провело соревнования по многоборью кинологов.

Кинологи и их четвероногие помощники успешно справились со всеми постановленными на соревнованиях задачами.

Как сообщают в Пораничном управлении, в дисциплине «Розыскной профиль» лучшие результаты показал представитель Службы в с. Алакуртти со служебной собакой Ахиллес.

В дисциплине «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» победу одержал представитель Службы в пгт Алакуртти со служебной собакой Близард.

В дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств» лучшим был признан представитель Службы в пгт Никель со служебной собакой Найд Харт. Примечательно, что данная служебная собака в 2018 году уже смогла проявить себя в ходе оперативно-служебной деятельности. Найд Харт обнаружил лекарственные средства, запрещенные к перемещению через государственную границу РФ.

Итоговая таблица соревнований кинологов среди подразделений Пограничного управления ФСБ России по РК выглядит так:

I место заняла Служба в пгт Алакуртти,

II — Служба в пгт Никель,

III — Служба в г. Костомукше.

Все победители, в том числе четвероногие помощники пограничников, получили призы и подарки.