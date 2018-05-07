Более 1 тыс. болельщиков из Нигерии планируют посетить Волгоград во время ЧМ-2018

Более 1 тыс. нигерийских футбольных болельщиков планируют приехать в Волгоград для того, чтобы лично поддержать команду своей страны во время матча со сборной Исландии, который состоится 22 июня на поле стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на советника посольства Нигерии в РФ Нуру Белло Данкадая.

Данкадай прибыл с визитом в Волгоградскую область, где у него состоялись переговоры с заместителем губернатора региона Владимиром Шкариным. Стороны затронули вопросы развития социально-экономических связей, а также Чемпионат мира по футболу — 2018.

Дипломат уточнил, что футбольные фанаты из Нигерии приедут в Волгоград заранее, чтобы успеть посмотреть достопримечательности города.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.