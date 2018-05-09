Мэр Волгограда: город ожидает порядка 120 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018

Мэр Волгограда Андрей Косолапов рассказал о подготовке города к чемпионату мира–2018.

«Мы ожидаем порядка 120 тыс. болельщиков в дни проведения чемпионата мира–2018. В городе все работы завершены практически полностью.

«Волгоград Арена» ждёт последний тестовый матч, всё проверим ещё раз. У него уникальное место между Волгой и Мамаевым Курганом. Плюс отличная транспортная доступность.

Полностью готова и сдана учебно-тренировочная база «Зенит» . Там уже сыграли юношеские сборные России и Германии.

Чтобы привести город в порядок, мы отремонтировали порядка 100 км дорог, теперь они считаются одними из лучших в стране.