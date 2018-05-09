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Мэр Волгограда: город ожидает порядка 120 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018
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Мэр Волгограда: город ожидает порядка 120 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Мэр Волгограда Андрей Косолапов рассказал о подготовке города к чемпионату мира–2018.
«Мы ожидаем порядка 120 тыс. болельщиков в дни проведения чемпионата мира–2018. В городе все работы завершены практически полностью.
«Волгоград Арена» ждёт последний тестовый матч, всё проверим ещё раз. У него уникальное место между Волгой и Мамаевым Курганом. Плюс отличная транспортная доступность.
Полностью готова и сдана учебно-тренировочная база «Зенит». Там уже сыграли юношеские сборные России и Германии.
Чтобы привести город в порядок, мы отремонтировали порядка 100 км дорог, теперь они считаются одними из лучших в стране.
Для болельщиков готовится фан-зона на 12 тыс. квадратных метров, способная вместить одновременно 16 тыс. болельщиков», — передаёт слова Косолапова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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