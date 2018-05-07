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Волгоград во время ЧМ-2018 посетит больше 1 000 болельщиков из Нигерии
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Волгоград во время ЧМ-2018 посетит больше 1 000 болельщиков из Нигерии 

АиФ Волгоград 53 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоград во время чемпионата мира по футболу-2018 приедет свыше 1 000 нигерийцев. Условия их пребывания в городе-герое 7 мая обсудили замгубернатора Владимир Шкарин и советник посла африканского государства в России Нура Данкадай.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, они обсудили развитие социально-экономических связей и подготовку российского города к приему спортсменов и болельщиков из Нигерии. В течение дня 7 мая делегаты из африканского государства осмотрят объекты инфраструктуры, которые будут задействованы при размещении футболистов и фанатов.
Планируется, что деревня, в которой разместят нигерийских болельщиков, будет находиться в зоне «первой мили», рядом с «Волгоград Ареной». Кроме того, власти африканского государства хотят организовать около стадиона тематическую фан-зону, благодаря которой волгоградцы смогут узнать о национальных традициях гостей.
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