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7 мая в Калининграде продет генеральная репетиция Парада Победы
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7 мая в Калининграде продет генеральная репетиция Парада Победы 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
7 мая в Калининграде пройдет генеральная репетиция Парада Победы, предупреждает пресс-служба правительства Калининградской области.
Из-за этого с 19.00 будет перекрыто движение транспортных средств по центральным улицам Калининграда, также будут изменены маршруты движения общественного транспорта.
Нельзя будет проехать:
по Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;на площади Победы на всём протяжении;по ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;по Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;по проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;по ул. Театральной на всём протяжении;по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до площади Победы;по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;по ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
Ограничения снимут с 23.00.
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