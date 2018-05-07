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Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в Европе
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Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в Европе 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Так, после вчерашнего Эль Класико в активе аргентинца значится уже 44 забитых мяча во всех турнирах за клуб в текущем сезоне. Он на один результативный удар опережает Криштиану Роналду из мадридского "Реала" и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».
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