Накануне ЧМ‑2018 главам диаспор напомнили о профилактике экстремизма среди мигрантов

В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 глав национальных диаспор в России призвали проводить профилактическую работу с мигрантами для противодействия экстремизму, говорится в сообщении пресс-службы общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России».

Федерация мигрантов России провела круглый стол «Работа с мигрантами в связи с изменением порядка миграционного учета и профилактика экстремизма в период чемпионата мира по футболу». На мероприятии выступили представители силовых структур, совета общественных пунктов охраны порядка, главы национальных диаспор, общественных организаций и представители посольств.

«Представитель центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по городу Москве Денис Белялов выступил с докладом о профилактике экстремизма в период чемпионата мира и призвал глав национальных диаспор проводить профилактическую работу с мигрантами, проживающими на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Руководитель Региональной общественной организации содействия самобытности, развития языка, обрядов народов Таджикистана «Таджикская диаспора „Нур“ поделился опытом проведения крупных спортивных мероприятий среди мигрантов, а также опытом организации правопорядка в рамках таких мероприятий.

Первый секретарь посольства Кыргызской Республики в РФ Алмаш Алтымышева выразила благодарность Федерации мигрантов России за организованное мероприятие и рассказала о превентивных мерах, проводимых посольством при работе со своими гражданами, проживающими на территории РФ.

Также на круглом столе поднимались вопросы безопасности иностранных граждан, сотрудники МВД рассказали о регулярных профилактических работах с футбольными болельщиками.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в „Лужниках“.