Нигматуллин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РФПЛ 

«ЦСКА, скажем так, уже можно практически „записывать“ три очка: думаю, что армейцы не упустят своего шанса в последнем матче чемпионата с „Анжи“. А вот »Спартаку" с «Динамо» придется непросто. В любом случае «красно-белых» ждет курс на Лигу Чемпионов, но серебряные медали здесь дают преимущество. Пока не берусь говорить о перспективе. Но для того, чтобы ЦСКА занял второе место, «Спартаку» надо потерять очки, а армейцам необходимо выиграть. Так что в принципе все сейчас зависит от «спартаковцев», — цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.