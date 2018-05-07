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Нигматуллин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РФПЛ
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Нигматуллин поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РФПЛ 

Soccer News 46 минут назад
Фото: Soccer News
«ЦСКА, скажем так, уже можно практически „записывать“ три очка: думаю, что армейцы не упустят своего шанса в последнем матче чемпионата с „Анжи“. А вот »Спартаку" с «Динамо» придется непросто. В любом случае «красно-белых» ждет курс на Лигу Чемпионов, но серебряные медали здесь дают преимущество. Пока не берусь говорить о перспективе. Но для того, чтобы ЦСКА занял второе место, «Спартаку» надо потерять очки, а армейцам необходимо выиграть. Так что в принципе все сейчас зависит от «спартаковцев», — цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.
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